Луценко из СИЗО написал о «плевке в адрес милиционеров»

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет “плевком в адрес нынешних и бывших работников МВД” обвинения его со стороны Генеральной прокуратуры в якобы незаконной организации торжеств по случаю Дня милиции Украины в 2008-2009 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народная самооборона”, об этом говорится в письме Ю.ЛУЦЕНКО из СИЗО.

“После абсурдного «заговора с водителем» и фееричного эпизода по делу отравления ЮЩЕНКО мне предъявили дело о «незаконном праздновании Дня милиции в 2008 и 2009 годах». Как объяснить этот плевок «незаконного празднования» 300 тысячам украинских милиционеров и 500 тысячам ветеранов правоохранительных органов?! Как объяснить, что торжественное заслушивание Президента, премьера и спикера – не праздничный тост, я не знаю”, - отметил экс-министр МВД.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, если идти по этой “искаженной логике”, “нужно привлекать к ответственности не только руководство ГПУ, СБУ, Министерства обороны, но и обоих президентов, которые посмели без разрешения следователя ВОЙЧЕНКО (в производстве этого следователя находятся три уголовных дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАНА) праздновать на Крещатике Дни Независимости Украины”.

Кроме того, он отметил, что, если исходить из логики Генпрокуратуры, то “министр внутренних дел, который подписал план и распоряжение о проведении торжественных мероприятий ко Дню милиции, «преступно запланировал» выступления Верховного главнокомандующего - Президента страны, премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины, которые подвели итоги работы МВД, поставили новые задачи и наградили государственными и ведомственными наградами”.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что следователи, расследуя это дело, посчитали в ущерб, нанесенный государству, стоимость наград и цветов вдовам погибших милиционеров, а также стоимость панихиды с ветеранами Чернобыля весной 2009 года.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что 25 января он провел в помещении Генпрокуратуры 7 из 9 часов без каких-либо следственных действий.