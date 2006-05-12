Ющенко собирается ”купить” оппозицию должностями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание, что 35% украинцев хотели бы видеть премьер-министром Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а 31,6% - Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом украинский лидер сказал в интервью польской газете «Газета Выборча», опубликованном сегодня.

В.ЮЩЕНКО отметил, что таковыми являются данные последних социологических опросов. Он также подчеркнул, что парламентскую коалицию в составе «Нашей Украины», БЮТ и СПУ хотели бы видеть 47% опрошенных. Таким образом, отметил Президент, «самый лучший вариант – это помаранчевая коалиция, народ ждет такого союза».

На вопрос, согласится ли Президент на премьерство Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО ответил: «Я не исключаю этого. Но сегодня важнейшей задачей для помаранчевых сил является отыскание формулы стабильности коалиции. Все остальное, в том числе и личность премьера, должно служить укреплению, а не разделению общей команды».

Президент добавил, что специально не разрешает вести разговоры о распределении должностей. Он объяснил, что без определения принципов и целей коалиции «дискуссия о креслах окончательно похоронит помаранчевую коалицию. Лучше заранее найти взаимопонимание по этой теме, чем потом рисковать, что поспешно сформированный союз развалится».

Среди приоритетов, которые должны быть определены до создания коалиции, В.ЮЩЕНКО назвал позицию в вопросе приватизации, в отношении ветеранов УПА, статуса русского языка, евроинтеграции.

Отвечая на вопрос, возможно ли вообще создание непомаранчевой коалиции, а коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов, В.ЮЩЕНКО сказал: «Возможно, что Партия регионов в определенных ситуациях будет нас поддерживать. Возможно ситуативное сотрудничество, например, в вопросе бюджета. Однако создание помаранчево-голубой коалиции на сегодняшний день исключено».

В то же время В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что “помаранчевая коалиция будет иметь в парламенте только 243 мандата, то есть всего на 17 больше, чем оппозиция, созданная из Партии регионов и коммунистов”. “В украинских реалиях это очень слабое преимущество”, - отметил Президент.

Он также обратил внимание на то, что важно, как будет вести себя оппозиция, которая получила большую поддержку на Востоке Украины. В.ЮЩЕНКО задается вопросом, что сделать, чтобы оппозиция была конструктивной: «Как поступить, чтобы (оппозиционеры) не стали в парламенте антигосударственной силой, чтобы не эксплуатировали эти лозунги, с которыми они шли на выборы, – о предоставлении русскому языку статуса государственного, а также федеративном устройстве и об отходе от проевропейского курса? Мы должны найти формулу сосуществования с оппозицией. Разными методами, в том числе с помощью соответствующего раздела должностей в парламенте», - отмечает В.ЮЩЕНКО.