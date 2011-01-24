Мэр Москвы настроен поддержать украинскую библиотеку

Правительство Москвы настроено продолжать поддержку деятельности Библиотеки украинской литературы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщили в Посольстве Украины в Москве по итогам сегодняшней встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России Владимира ЕЛЬЧЕНКО с мэром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ.

«С.СОБЯНИН заявил, что Правительство Москвы настроено продолжать поддерживать деятельность Библиотеки украинской литературы г. Москвы», - говорится в сообщении посольства.

Как подчеркивалось во время встречи в мэрии Москвы, на сегодняшний день украинцы являются самым многочисленным национальным меньшинством столицы России. Они активно работают во всех важнейших сферах общественной жизни – политике, государственном управлении, экономике, науке, образовании, культуре.

В сообщении отмечается, что правительство Москвы всегда уделяло большое внимание удовлетворению потребностей культурно-национального развития украинцев, живущих в городе. Именно на этом основывается неизменная поддержка с его стороны деятельности Библиотеки украинской литературы как важного центра украинской культуры.

Встреча В.ЕЛЬЧЕНКО с С.СОБЯНИНЫМ состоялась во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА способствовать ускорению окончательного урегулирования ситуации вокруг Библиотеки украинской литературы г. Москвы, отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм», и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке состоялся второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.

12 января в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Библиотека украинской литературы в Москве полностью возобновила работу в обычном режиме.

13 января министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что МИД России заинтересовано в работе Библиотеки украинской литературы в Москве.

14 января в Библиотеке украинской литературы в Москве состоялся третий обыск, в ходе которого был изъят сервер, директора избил сотрудник милиции.

16 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

Справка УНИАН. Библиотека украинской литературы была создана постановлением правительства Москвы от 19 декабря 2000 года.