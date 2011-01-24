СБУ и не думает искать макеевских террористов?

Дополнительных мер безопасности железнодорожники вводить не стали, билеты по-прежнему продаются свободно, без предъявления удостоверяющих личность пассажира документов. Служба безопасности Украины не проявляет особой активности в розыске злоумышленников, совершивших теракты в Макеевке 20 января. На донецкие вокзалы и в аэропорт до сих пор не разосланы ориентировки с фотороботами и приметами подозреваемых, сообщает корреспондент ZN.UA.

На железнодорожном вокзале Донецка, куда из центра Макеевки можно добраться прямым автобусным маршрутом № 107б менее чем за час, на стенде «Внимание! Их разыскивает милиция» объявление о розыске террористов отсутствует. Дежурившие на вокзале сотрудники милиции, к которым корреспондент обратился за разъяснениями, общаться с журналистом отказались.

Напрямую из Макеевки также можно доехать до Путиловского автовокзала г. Донецка. На автостанции отдельного стенда с информацией о разыскиваемых преступниках нет. Нет листовок с фотороботом и среди общих объявлений для пассажиров. Этот вокзал находится в частной собственности и располагает собственной службой охраны. Местные секьюрити, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что правоохранительные органы, как правило, передают им ориентировки на розыск, однако за помощью в поимке макеевских террористов к ним никто не обращался.

В подтверждение своих слов охранники показали стенд в диспетчерской, где специально для водителей автобусов вывешиваются сведения о людях, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. Фотороботов подозреваемых в макеевских взрывах там нет.

Линейный отдел милиции в аэропорту Донецка также не задействован в борьбе с терроризмом. Работники правоохранительных органов заявили, что не имеют права разглашать информацию о наличии либо отсутствии ориентировки на розыск макеевских террористов, однако позволили корреспонденту убедиться, что и на их стендах, вывешенных на общее обозрение, фотороботов подозреваемых нет.

На вопрос, были ли террористы вообще объявлены в розыск, в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области точно ответить затруднились. „Это проблемы СБУ, они расследуют уголовное дело“, - ответил начальник ОСО Игорь Демин. Он добавил, что помощь „смежникам“ со стороны милицейского главка ограничилась размещением фотороботов на официальном сайте облУВД.

Руководитель пресс-центра УСБУ в Донецкой области Александр Балабанцев заявил, что не уполномочен разглашать информацию о мероприятиях по розыску террористов. „Могу сказать только, что ведутся оперативно-следственные действия“, - сказал он.

Напомним, 20 января в Макеевке рано утром произошло два взрыва: первый - в центре города в районе админздания ГП „Макеевуголь“, второй - в районе торгового центра „Голден Плаза“. Злоумышленники якобы требовали 4 миллиона евро и угрожали новыми взрывами.

Глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский заявил, что по фактам взрывов возбуждено уголовное дело по статье „терроризм“. По его словам, главной версией взрывов остается желание преступников получить денежное вознаграждение. Он также заявил, что террористам деньги не передавались.

По данным источников ZN.UA, следственная группа, работающая в Макеевке, отрабатывает версию связи взрывов со взяткой за должность главы «Макеевугля».

Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в Донецкой области в субботу, 22 января, распространил информацию о приметах подозреваемых в организации взрывов.