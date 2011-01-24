Немцов: Украина движется в смертельно опасную сторону

Российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ считает, что патриоты Украинского государства должны помешать путинизации Украины.

В частности, в интервью УНИАН Б.НЕМЦОВ сказал: «Украина движется в сторону России. Это смертельно опасное для Украины движение, и патриоты Украины и люди со здравым смыслом должны помешать вот этой путинизации Украины».

«Я понимаю Виктора ЯНУКОВИЧА, - отметил российский оппозиционер. - Ему главное: захватить власть любой ценой, и ее удерживать как можно дольше. Не от большого ума он это делает, по моему мнению, и кончит плохо. Пусть посмотрит лучше, куда выехал Президент Туниса, и куда ему, бедолаге, придется ехать. Пусть посмотрит, как сейчас относятся к Александру ЛУКАШЕНКО во всем мире. Не нужно ему этот бред повторять».

Как отметил Б.НЕМЦОВ, понятно, что «демократической страной управлять сложнее, нужно учитывать мнение окружающих, идти на компромиссы, нужно выслушивать глубоко неприятных людей, нужно следовать правилам, а не «понятиям», что для В.ЯНУКОВИЧА особенно тяжело, поскольку у него прошлое другое. Там «понятия» в основном, а не правила. Только на пути к демократии и защите людей Украина станет процветающей страной, а украинские люди будут жить лучше россиян – если у нас останется диктатура. Мы почему-то не учимся на чужих ошибках, и повторяем их. Не нужно этого делать».

По убеждению Б.НЕМЦОВА, «преследование украинской оппозиции сейчас (внимательно слежу за этим, хотя меня сложно отнести к большим почитателям Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО), чем бы оно ни было мотивировано, ведет к установлению диктатуры. Я не считаю Ю.ТИМОШЕНКО святой и не собираюсь быть ее адвокатом, но могу сказать, что то, что сейчас происходит (массовое преследование украинской оппозиции), – это прямая дорога к диктатуре, а значит – к нищете и бесправию. Поэтому политически мотивированные процессы нужно заканчивать».

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