Герман понимает, что у милиции есть работа, но «надо еще и голову иметь»

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заверяет, что власть не оказывает давления на писателей и журналистов затем, чтобы посеять страх в обществе.

"Я абсолютно опровергаю такие утверждения. Я бы говорила здесь о нескольких частных случаях... Те случаи, когда написал письмо депутат в Генпрокуратуру на писательницу, поскольку ему не понравилось что-то в ее книге, и то, что милиция пошла с тем разбираться, большая глупость", - заявила А.ГЕРМАН в эфире «5-го канала» вечером 23 января. (Речь идет о запросе депутата-коммуниста Петра ЦИБЕНКО, который требовал от Генпрокуратуры дать правовую оценку высказываний в книге известной украинской писательницы Марии МАТИОС "Вырванные страницы из автобиографии" о памятниках советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 12 января М.МАТИОС обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой объяснить, по каким причинам и основаниям ее разыскивают правоохранительные органы. М.МАТИОС заметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве и изъяла из продажи ее книгу «Вырванные страницы из автобиографии» – УНИАН).

"Это очень вредит и Президенту, и власти, и всем тем реформам, которые мы проводим", - добавила она.

"Мы имеем милиционеров, каких имеем. Как говорил известный негативный персонаж в политике: "Других писателей для вас у нас нет". К сожалению, у нас других милиционеров для наших писателей нет. Но их надо воспитывать, тех милиционеров, их необходимо взращивать, их надо учить. И я считаю, что это была огромная ошибка", - цитирует А.ГЕРМАН «Украинская правда».

"Огромная ошибка также была, когда пришли обыскивать девочку, журналистку-блогера, из-за того, что она вроде бы что-то там имела, какие-то сведения о каких-то взрывах", - отметила она. (12 января с.г. киевская милиция провела обыск в квартире журналистки Елены БИЛОЗЕРСКОЙ. Как отметил адвокат журналистки Сидор КИЗИН, у нее «была изъята вся оргтехника, фото-, видео-, аудиоаппаратура, мобильные телефоны. Как сообщил Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о попытке поджога общественной приемной Партии регионов в Киеве – УНИАН).

Заместитель главы АП уточнила: "Понимаю, что у милиции есть своя работа, но, кроме работы, милиция должна иметь еще голову".

"И если милиция не будет иметь голову и масла в голове, то она нанесет Президенту большой вред. И я думаю, Президент Украины очень серьезно проанализирует эти частные случаи. Он уже, я знаю, имел очень серьезный разговор с руководством правоохранительных органов на эту тему. И я думаю, что такие случаи в Украине повторяться не будут", - отметила А.ГЕРМАН.