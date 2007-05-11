Сивкович рассказал об «интиме», от которого все согнулись

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Украины Владимир Сивкович заявил, что по его мнению, страна никогда не стояла настолько близко к рабству, как сегодня.

«Сейчас мы видим очень яркую картинку: наши чиновники и политики настолько далеки от демократии и настолько близки к рабству, что мне становится просто страшно», - цитирует депутата пресс-служба Партии регионов.

«В присутствии всей страны, в присутствии всех политиков Ющенко изнасиловал Конституцию. И все согнулись. Осталось еще немножечко – и Ющенко поставит всех на колени. Стоя на коленях, с согнутыми головами, мы будем смотреть, как дальше насилуют Конституцию. Вот это - то, что нам сегодня предлагают. Если мы на это согласимся, то никогда не изгоним из себя рабство, оно останется в нас еще на поколения, - заявил Сивкович. - Надеюсь, что не согласимся. Ведь не нужно быть великим судьей Конституционного Суда или законодателем, чтобы увидеть это беззаконие. Это все очевидно, наглядно и цинично».