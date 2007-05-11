Третьяков напомнил Луценко: поезд уже ушел

Нардеп-нашеукраинец Александр Третьяков считает, что перспективы создания предвыборного мегаблока Нашей Украины, Народной Самообороны и Правицы полностью зависят от понимания лидерами двух последних политсил нынешних потребностей Украины. “Если ”Народная самооборона” и ”Правиця” будут руководствоваться государственными интересами, а не трудоустройством своих лидеров, то шансы очень высоки, - заявил Третьяков в интервью Газете по-украински. - Если титульная партия блока — ”Наша Украина”, то не нужно диктовать какие-то требования”.

“Блок — это шаг к единой партии, - утверждает нашеукраинец. - После выборов мы должны объединиться в одну партию”. В ответ на вопрос, кто мог бы возглавить единственный мегаблок (в случае его создания), Третьяков беспрекословно заявил: “Титульная партия — ”Наша Украина”. Потому возглавит ее лидер Вячеслав Кириленко”.

Луценко в НУ на данном этапе уже почти незачем ловить. “Мы приглашали Луценко в партию, - напомнил Третьяков. - Даже говорили, что есть предложения избрать его лидером ”Нашей Украины”. Но теперь — все, поезд ушел. Съезд состоялся. У нас уже есть лидер”.

И никакой рейтинг не поможет лидеру Народной Самообороны смягчить позицию Третьякова. "Сначала Мороз торговался за очень высокие должности, Тимошенко торговалась, Порошенко торговался за очень высокие должности", — так он ответил на замечание, что рейтинг Луценко мог бы дать ему объективные основания поторгуватися за будущее трудоустройство.