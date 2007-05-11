Азаров думает, что Януковича истолковали неправильно

Первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что Партию регионов хотят отстранить от участия в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Мы относились к проведению переговоров (в рамках рабочей группы по подготовке досрочных выборов – УНИАН) совершенно серьезно, с полным пониманием своей ответственности за ситуацию в стране, уделяя рабочей группе все свое время. Однако выяснилось, что у наших так называемых оппонентов совершенно другая задача», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, оппозиция, получив согласие премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на проведение досрочных выборов, истолковала его как возможность проведения любых выборов.

«Не честных демократических выборов, которые должны пройти на конституционной основе, как это внесено в заглавие протокола, а тех, которые они хотят провести на своих условиях. Это на вчерашней встрече проявилось совершенно четко и однозначно, когда нам было заявлено, что 14 числа будут проведены съезды для выдвижения в кандидаты в депутаты», - пояснил он.

Н.АЗАРОВ считает, что такие действия оппозиции свидетельствуют о том, что «крупнейшую партию страны - Партию регионов - хотят отстранить от участия в выборах и сделать это под предлогом того, что рабочая группа не смогла договориться по пакету необходимых законов». «Это не так», - подчеркнул первый вице-премьер.