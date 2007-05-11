Янукович возвращается

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен возвратиться в Украину сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание КМУ, сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 мая премьер-министру Украины В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В тот же день в пресс-службе Кабинета Министров сообщили, что дата возвращения премьер-министра из Испании в Украину пока окончательно не определенна.