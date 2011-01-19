Киевский губернатор заявляет о восстановлении архитектурно-культурного наследия

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что программой развития Киевской области предусмотрено восстановление архитектурно-культурного наследия во всей области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал сегодня во время рабочей поездки в Переяслав-Хмельницкий, находясь в Михайловском храме с целью ознакомления с ходом реконструкции этого архитектурного памятника XVI века.

В целом, отмечается в сообщении, в Киевской области в 2010 году были построены 26 православных церквей, сейчас более 80 храмов разных конфессий находятся на разных стадиях строительства.

Также губернатор Киевской области принял участие в праздничном богослужении и обряде освящения воды на лесном озере, которое находится в Переяслав-Хмельницком районе, где, общаясь с жителями и прихожанами, отметил, что именно такие мероприятия дают возможность привлечь внимание к Киевской области, как к туристическому центру, а также возрождать традиции и духовность народа.