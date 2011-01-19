Азаров предложил журналистам послушать больше, чем обычно

Кабинет Министров намерен принять постановление относительно финансовой дисциплины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

«Безусловно, бюджетно-финансовая дисциплина - это центр нашего внимания. Не расследовать нарушения постфактум, а предотвращать, или, по крайней мере, своевременно пресекать нарушение. Именно так стоит задача», - сказал он.

Премьер отметил, что сегодня правительство заслушает доклад председателя Государственной финансовой инспекции Украины (бывшего Контрольно-ревизионного управления) Петра АНДРЕЕВА о состоянии финансово-бюджетной дисциплины в государстве.

При этом премьер-министр предложил журналистам остаться в зале заседаний правительства, чтобы они могли послушать доклад, хотя, как правило, журналистов просят покинуть зал после вступительного слова главы правительства.

«Вынужден констатировать, что, к сожалению, в течение 2008-2009 годов вопросу финансовой дисциплины, законности и эффективности использования государственных ресурсов на правительственном уровне не уделялось надлежащего внимания. Вообще, этот вопрос ни разу не был заслушан на заседании Кабинета Министров. Раздавались только популистские призывы, которые в действительности были дымовой завесой для настоящей вакханалии разворовываний», - сказал Н.АЗАРОВ.