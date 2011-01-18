Янукович дал орден японскому сумоисту с полтавскими корнями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом наградил выдающегося борца сумо украинского происхождения Коки НАЯ (ТАЙХО) орденом «За заслуги» III степени.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

К.НАЙ награжден за значительный личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие украинско-японских гуманитарных отношений, говорится в сообщении.

***Коки НАЙ (1940 г.р.) - японский спортсмен, сумоист украинского происхождения. Чемпион по борьбе сумо. Единственный сумоист, который выигрывал императорский кубок 32 раза.

Его отец - Маркиян Боришко - родился в селе Руновщина Полтавской губернии (в настоящее время этот населенный пункт относится к Зачепиловскому району Харьковской обл.).