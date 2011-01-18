Предприниматели с налогового Майдана придут на Софийскую площадь

Предприниматели, которые протестовали на Майдане против Налогового кодекса, придут на Софийскую площадь вместе с оппозицией 22 января, в День Соборности Украины.

Об этом УНИАН сообщил член Национального координационного совета предпринимателей Олег ПОКЛЯЦКИЙ, комментируя заявление другого представителя НКРП Владимира ДОРОША о неподдержке предпринимателями акции 22 января.

«Он (В.ДОРОШ - УНИАН) не имел права говорить от имени всех предпринимателей. Активисты налогового Майдана в своем большинстве солидарны с оппозицией. Мы так же чувствуем давление и репрессии со стороны власти. И мы не имеем права стоять в стороне, когда в Украине продолжается свертывание гражданских свобод, а многие люди, которые осмелились иметь независимую позицию, сегодня подвергаются преследованиям», - заявил О.ПОКЛЯЦКИЙ.

По его словам, для людей, которые боролись за свои права на налоговом Майдане, 22 января должен стать днем собственного достоинства и единенья.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО призвала граждан Украины прийти 22 января в 14.00 на Софийскую площадь для празднования Дня Соборности Украины.