В партии Луценко говорят, что это Генпрокуратура от следствия уклоняется

Партия “Народная самооборона” заявляет, что прокуратура только 17 января впервые с момента задержания экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО провела следственные действия по его делу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны” со ссылкой на собственные источники в Генеральной прокуратуре. (УНИАН: Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года).

Согласно сообщению, какие именно следственные действия были проведены и какого уголовного дела они касались, источник не уточнил.

“Выходит, что три недели Юрий ЛУЦЕНКО находился за решеткой в СИЗО совсем не для того, чтобы Генпрокуратура могла беспрепятственно расследовать его уголовное дело? Этот факт в действительности ярко свидетельствует о том, что задержание Юрия ЛУЦЕНКО происходило именно по политическим мотивам – Генпрокуратура ставила себе целью не столько проводить следственные действия по делу лидера «НС», сколько «закрыть» одного из лидеров оппозиции и не дать ему активно выступать против нынешней власти», – заявили в партии.

В “Народной самообороне” напомнили, что Генпрокуратура ранее обвиняла Ю.ЛУЦЕНКО в том, что он намерен уклониться от следствия, но “сегодня стало очевидным, что от следствия уклоняется именно Генеральная прокуратура”.

Кроме того, как сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН, вчера они вместе с Ю.ЛУЦЕНКОМ оформили жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу его незаконного ареста.