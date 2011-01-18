В оппозиции подозревают, что ПР готовит альтернативную акцию 22 января

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала своих сторонников прийти 22 января на Софийскую площадь в Киеве, где оппозиция планирует отпраздновать День соборности. Организаторы этого мероприятия уверены, что Партия регионов попытается помешать им, подав в Киевскую горгосадминистрацию заявку на проведение на Софийской площади альтернативного митинга. Впрочем, "регионалы" эту информацию опровергают, пишет Коммерсантъ-Украина.

Юлия Тимошенко особо сакцентировала внимание на мирном характере акции. Тогда как в пятницу в Верховной раде в рамках часа вопросов к правительству, министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что оппозиция "готовит кровопролитие" во время мероприятий 22 января. Госпожа Тимошенко назвала слова господина Могилева провокацией, добавив, что подобные заявления появляются, "потому что они (представители власти) сами боятся".

По словам источника Ъ в координационном совете по подготовке проведения акции 22 января, в ней намерены принять участие представители партий "Батькивщина", "Свобода", "Конгресс украинских националистов", УНА-УНСО, "Народный рух". "Но это – предварительный список, по сути, приглашаются все желающие патриоты",– пояснил источник. Он также сообщил, что ведущими мероприятия будут поэт Дмытро Павлычко и председатель Республиканской христианской партии Мыкола Поровский. Выступления со сцены будут поделены поровну между представителями партий и общественных организаций. Несогласованными пока остаются детали акции: "Сторонники Юли (Тимошенко) переживают, что активисты `Свободы` будут мешать ей выступать, скандируя имя своего лидера (Олега Тягнибока)",– рассказали в оргкомитете.

Вчера один из оппозиционных депутатов на условиях анонимности также сообщил Ъ, что Партия регионов (ПР) намерена помешать оппозиции провести митинг и 22 января планирует организовать на Софийской площади альтернативную акцию. "Они собираются подать заявку на тот же день и время, что и мы, для того, чтобы у суда появилась возможность запретить наше мероприятие,– сказал депутат.– Для этого `регионалы` намерены свезти в Киев около 20 тыс. человек".

Между тем опрошенные представители ПР эту информацию опровергли. "Мы обязательно будем праздновать День соборности, но исключительно в рамках мероприятий, запланированных государственными органами,– заявил заместитель председателя ПР по вопросам идеологии, народный депутат Владимир Демидко.– Никаких заявок на проведение акций на Софийской площади мы подавать не будем, и свозить в Киев людей никто не собирается". "Все это – утка, ничего подобного Партия регионов не планирует",– поддержал его глава запорожской областной организации ПР, председатель Запорожской областной государственной администрации Борис Петров.