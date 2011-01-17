Азаров обещает квартиры в Киеве по «4 тыс. грн. за квадратный метр»

Цены на новое жилье в Киеве будут минимальными, по сравнению с аналогичными по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге после ознакомления с процессом строительства новых домов в столичном районе Осокорки.

«Мы договорились со строителями, что мы в Киеве сделаем минимальные цены на жилье по стране. Чтобы Киев был ориентиром для страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что программу по минимизации стоимости нового жилья предложил глава КГГА Александр ПОПОВ. По словам премьера, согласно этой программе, цена социального жилья будет составлять 4 тыс. грн. за один квадратный метр, а в среднем жилье будет стоить 8 тыс. грн. за кв. м.

«По пониженным ценам доступное жилье для социальных категорий наших граждан – для учителей, врачей – будет по 4 тыс. за кв. м. Это очень хорошая программа. Я думаю, что она должна найти поддержку и в других регионах. Мы договорились, что примерно 8 тыс. грн. должна быть цена на кв. м в Киеве в среднем по жилью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такие цены существенно поднимут спрос на жилье. «Более низких цен уже не будет. Эти цены, которые мы сегодня обозначили, - на минимальном уровне рентабельности для строителей. Те, кто хочет купить квартиру, пусть поторопятся уже сейчас», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что покупателям будет предоставлена полная гарантия получения нового жилья по указанным ценам. «Мы договорились, что мы дадим людям гарантию, что эти квартиры они действительно получат. Купив сейчас, они ее действительно получат в те сроки, которые будут определены договором», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что такая практика должна быть использована и в других регионах Украины.