Гриценко предлагает 60 богатейшим людям отдать половину богатств

Народный депутат Украины, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО обратился к украинским миллиардерам с призывом поддержать благотворительную инициативу «The Giving Pledge» двух самых богатых предпринимателей планеты - Билла ГЕЙТСА и Уоррена БАФФЕТА и направить не меньше половины своих многомиллиардных состояний на благотворительство - в интересах общества.

Текст обращения А.ГРИЦЕНКО опубликован в “Зеркале недели”.

“Уже 58 американских миллиардеров поддержали благотворительную инициативу «The Giving Pledge» двух самых богатых предпринимателей планеты - Билла ГЕЙТСА и Уоррена БАФФЕТА. Все они взяли на себя публичное обязательство направить не меньше половины(!) своих многомиллиардных состояний на благотворительность - в интересах общества”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он советует украинским миллиардерам почитать письма заграничных миллиардеров.

“В них говорится об ответственности большого бизнеса перед страной и обществом. Большой бизнес направляет свои частные средства на решение важнейших социальных проблем Америки:

— доступность качественного образования для всех слоев населения;

— создание и распространение эффективных вакцин и лечебных средств для борьбы с опасными инфекционными болезнями;

— новейшие научные разработки прорывного характера;

— внедрение современных методик обучения в среднюю и высшую школу;

— экологический мониторинг и защита окружающей среды, обеспечение больниц современным медицинским оборудованием…”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что в Украине существуют такие же проблемы, “только их масштабы и последствия уже приблизились к критической черте - деградации и разрушения”:

— учебные заведения штампуют аттестаты-дипломы, но не дают детям знаний и не формируют их мировоззрение; уровень технического и методического обеспечения школы не выдерживает никакой критики; зачеты и экзамены продаются и покупаются;

— больницы работают на допотопном оборудовании, не имеют даже критически необходимых препаратов, многим медикам вообще страшно доверить свое здоровье;

— научные структуры и школы разрушены, мотивации к научной деятельности у молодежи нет, наши лучшие ученые работают за рубежом;

— уже стало проблемой найти профессионального и ответственного слесаря, токаря, механика, сантехника, электрика, строителя — даже за большие деньги;

— состояние физического и психического здоровья людей вызывает тревогу, в стране свирепствуют эпидемии инфекционных болезней, о которых, казалось, мы забыли лет 40—50 назад;

— неудовлетворительное состояние окружающей среды разрушает здоровье людей, страна переполнена вредными для человека продуктами и товарами;

— состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры — аварийное, уровень техногенной безопасности угрожает жизни людей…", - перечисляет автор Обращения.

Лидер “Гражданской позиции” допускает, что если “сложить вместе капиталы Кучмы, Ющенков, Януковичей, Тимошенко, Азаровых, Тигипко, Клюевых, Колесникова, Бойко, Левочкина, Хорошковского, Черновецкого, Балоги, Джарты, Ахметова, Иванющенко, Фирташа, Хмельницкого, Васадзе, Губского, Стельмаха, Яценко, Скударя, Звягильского, Васильева, Кивалова, Климова, Буряков, Вадатурского, Порошенко, Григоришина, Коломойского, Боголюбова, Жеваго, Мартынова, Пинчука, Таруты, Гайдука, Ярославского, Иванова, Туманова, Юрушева, Байсарова, Шифрина, Нусенкиса, Суркисов, Горбаля, Косюка, Матвиенко, Шнайдера, Шпига, Митюкова, Черняка, Медведчука, Веревского, Шуфрича, Осыки, Дыминского, Слободяна, Насалика, Добрянского и многих-многих других крупных бизнесменов, нынешних и бывших должностных лиц, то получится с десяток государственных бюджетов Украины”.

“Обращаюсь к вам, самым богатым людям страны: отважьтесь на ответственный шаг - положите начало в Украине инициативе, которая бы не копировала, однако была бы приближена, в сущности, к идее ГЕЙТСА - БАФФЕТА. Такой же масштабной и системной. Для решения самых болезненных проблем украинского общества”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что это пошло бы на пользу не только стране, но и каждому из них лично. “Потому что ни один из вас, сколько бы ни вкладывал в финансирование избирательных кампаний и «поощрение» чиновников, не спит спокойно. Ни один не чувствует себя в безопасности, независимо от количества сопровождающих вас вооруженных охранников”, - считает политик.

Он констатировал: “Вы уже давно не покупаете ничего украинского, привозите из-за рубежа практически все... Вы вкладываете средства в виллы и дворцы за границей, там вы отдыхаете в выходные и проводите отпуска, за рубежом вы регистрируете свои офшорные компании, самолеты и яхты, там рожаете детей и лечитесь, ваши дети учатся в заграничных университетах, средства и ценности вы храните в заграничных банках, свои интересы в судах вы тоже защищаете за рубежом”.

При этом А.ГРИЦЕНКО акцентировал, что отечественные миллиардеры “должны понять, что накопившиеся годами социальные проблемы, которых власть решить неспособна, изо дня в день лишь обостряются; параллельно растет недовольство людей, в обществе увеличивается потенциал конфликтности, усиливаются протестные настроения, в значительной степени спровоцированные давлением со стороны власти. Ничего хорошего стране это не принесет, вам – тоже”.

“Поэтому думайте и скорее ищите в своей среде украинских гейтсов-баффетов. Времени в обрез. Дальше будет только хуже - если не остановим деградацию Украины и украинцев”, - призывает украинских миллиардеров А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, “со временем, по мере накопления положительных результатов от ваших усилий, изменится и отношение украинского общества к вам, представителям крупного бизнеса, богатейшим людям страны”.