ГПУ требует от Табачника погасить долги

Генеральная прокуратура внесла предписание Министерству образования и науки, молодежи и спорта с требованием погасить подчиненными министерству предприятиями задолженность по зарплатам и взносам в Пенсионный фонд на общую сумму 5,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

Проверкой установлено, что министерство не обеспечило надлежащий контроль за своевременностью выплаты заработной платы и уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование на предприятиях, которые относятся к сфере его управления.

“Действенное влияние на руководителей предприятий-должников отсутствует. Работа временной комиссии министерства по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам не ведется”, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как следствие, подчеркивают в ГПУ, на время проверки работникам субъектов ведения хозяйства, которые находятся в сфере управления министерства, не выплачено 1,5 млн. грн. заработной платы, в ПФ не перечислено 3,6 млн. грн. страховых взносов.

Сейчас предписание Генпрокуратуры находится на рассмотрении в Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины.