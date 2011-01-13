Лавров: автономию украинцев России закрыли из-за политдеятельности

Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР) была закрыта за ведение политической деятельности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинских журналистов.

«Была закрыта деятельность ФНКА УР, поскольку ее руководство вело работу не по решению культурных и образовательных вопросов и по реализации соответствующих проектов, как об этом заявлялось в ее уставе, а вело, в общем-то, политическую деятельность и деятельность, которая была направлена прямо и неприкрыто на подрыв наших двусторонних отношений», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, в деятельности ФНКА УР были также нарушения, связанные с уставом организации и ее регистрацией.

«Я исхожу из того, что никто не мешает украинскому землячеству в Российской Федерации сформировать структуру, которая будет отвечать тем задачам, которые декларируются, и этот вопрос будет закрыт», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2010 года решением Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Отчизна» Николая ЖУРАВЛЁВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

Один из руководителей ФНКА УР Валерий СЕМЕНЕНКО сообщил, что перед обращением в суд в Страсбурге диаспора подаст сначала кассацию в Президиум Верховного суда РФ.