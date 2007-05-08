Ситуация в Украине - обычный процесс политического обновления

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что нынешняя внутриполитическая ситуация в Украине является «обычным процессом политического обновления».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в ходе официального визита в Канаду, выступая перед членами канадско-украинской торговой палаты и бизнесменами. «Украинская политическая элита неоднократно доказывала способность мирно и демократически решать нелегкие проблемы даже в более сложные времена. И именно такое развитие событий станет подтверждением демократического курса страны», - в частности, отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он также сослался на то, что проведение досрочных выборов является обычной практикой в демократических странах, в частности и в Канаде.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в Канаду он привез “хороший месидж”. “Мы начали договариваться”, - в частности, сказал он. При этом, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, украинские политики осознают то, что договориться нужно самостоятельно, без каких-либо посредников и иностранного вмешательства. «И этим мы доказываем, что в Украине проходит нормальный демократический процесс», - добавил он.

Также министр заверил представителей канадского бизнеса, что внутриполитическая ситуация в Украине не повлияет на решение правительства о завершении стратегически необходимых для государства реформ и укрепления национальной инвестиционной инфраструктуры, поскольку между политическими силами не существует разногласий по поводу европейского будущего Украины.

А.ЯЦЕНЮК также заверил аудиторию, что украинские власти настроены на дальнейшее коренное реформирование принципов государственного управления, которые бы отвечали европейским стандартам.