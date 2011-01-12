Азаров «реанимировал» институт национальной памяти под своим крылом

Кабинет министров Украины образовал Украинский институт национальной памяти как научно-исследовательское учреждение, находящееся в управлении правительства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства.

В частности, Украинский институт национальной памяти создан во исполнение Указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря 2010 года №1086. Постановлением определены основные задачи института, который будет заниматься научным и аналитическим обеспечением формирования государственной политики по вопросам национальной памяти, разработкой в пределах своих полномочий научно обоснованных рекомендаций Кабинета министров Украины в сфере реализации гуманитарной политики.

Одним из основных задач института также является выполнение государственных программ фундаментальных и научно-практических исследований проблем национальной памяти украинского народа, ее влияние на формирование гражданского общества, украинской нации.

Кроме того, институт будет осуществлять научные и научно-практические исследования государственно-созидательных традиций украинского народа, его борьбы за свободу и соборность Украины, изучать трагические события в истории народов Украины и участие в мероприятиях по увековечению памяти их жертв, а также будет принимать участие в научно-просветительской работе, просветительской деятельности, связанной с проблемами национальной памяти украинского народа.