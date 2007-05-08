Солана рассказал миру, что Ющенко и Янукович не разговаривали 9 дней

На протяжении уже длительного времени Европейский союз играет роль посредника в украинском кризисе. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам международной политики и политики безопасности Хавьер Солана. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями Европарламента и национальных парламентов государств ЕС. В частности, Хавьер Солана рассказал, что ЕС пытается выполнять миссию посредника в Украине очень осторожно, поскольку хочет предоставить украинским политикам шанс самим справиться с кризисом. По словам Соланы, если Европейский союз опять устроит в Украине круглый стол на виду у общественности, будет создаваться впечатление, что украинские политики не способны сами решить свои проблемы. В то же время ЕС все время пытается помочь украинским властьимущим. “С 26 апреля до прошлой пятницы президент и премьер-министр Украины не говорили друг с другом. В пятницу я поговорил с ними обоими. Но я не хотел бы в настоящее время раскрывать все секреты”, – сообщил Хавьер Солана. Верховный представитель ЕС надеется, что украинские политики таки найдут выход. В противном случае, они не смогут справиться с проблемами, которые будут появляться в будущем и стабильность государства от этого будет страдать, - отметил Солана.

Немецкая волна