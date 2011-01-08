Чехия требует, чтобы украинская власть разогнала «визовую мафию»

Чешские дипломаты могут принять экстренные меры, если не будет урегулирована ситуация перед чешским консульством в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правдасо ссылкой на Радио Прага.

Как говорится в сообщении, перед консульством дежурят незаконные посредники, которые снимают с подающих прошение о визе определенные суммы за помощь при заполнении анкет, продажу страховок, а также продают порядковые номерки в импровизированной очереди.

Временный поверенный в делах Чехии в Украине Витезслав Пивонька заявил: "У нас появились жалобы украинских граждан на эти нелегальные процедуры, которые происходят перед нашим консульским департаментом".

"Реагируя на это, в июне этого года мы начали посылать ноты в министерство иностранных дел и министерство внутренних дел. Мы хотели ли бы решить эти проблемы, потому что потом люди, граждане Украины, думают, что эта коррупция связана с моей страной, а это для нас неприемлемо", - сказал он.

Как отметил дипломат, "группа людей – крупные мужчины, не пускают просителей виз зайти в консульский департамент с анкетами".

"Говорят: "Тут очередь, если хотите пройти первым, заплатите 300 или 500 гривен. Давайте, я заберу от вас деньги, все будет в порядке, анкеты в порядке, процедура получения виз в порядке". Ну, а это, знаете, для нас очень неудобно", - сказал Пивонька.

Отвечая на вопрос, может ли быть, что в случае игнорирования данной проблемы украинской властью консульство будет закрыто, например, на неделю, он сказал: "Если украинская сторона не будет принимать решения и мы не договоримся, мы будем думать, как с этим работать. Первый шаг – это call-центры, или аутсорсинг".

"Для этого нужно будет согласие моего МИДа, ни один посол не может просто так решить закрыть консульство на неделю. Это международные отношения, но как возможность такое существует", - заявил дипломат.

На вопрос, как украинская сторона может решить этот вопрос, Пивонька ответил: "Полиция или министерство внутренних дел могут выслать своих людей, чтобы те объяснили всем стандартный процесс выдачи виз".

"Тут не только наша проблема, эта была проблема многих консульских департаментов государств шенгенской зоны. Но другие решили организовать call-центры, а на практике это означает, что граждане Украины должны больше платить. Пять евро за каждый звонок", - отметил он.

"Если мы говорим о том, что у нас хорошие двусторонние отношения, мы свои обязательства выполняем, то мы требуем такого же от украинской стороны, чтобы они обеспечили нам поддержку и навели порядок на своей земле", - заявил дипломат