Кравчук считает, что Ющенко поддерживает и обеспечивает оппозицию

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что для выхода из политического кризиса Верховная Рада Украины должна самораспуститься, а не руководствоваться указами Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал во время открытых общественных слушаний «Через преодоление политического кризиса к устойчивому развитию Украины».

“Оснований для досрочного прекращения полномочий ВР не существует – по крайней мере, конституционных и законных. Фактических - тоже, поскольку правительство работает, а экономика растет”, - считает Л.КРАВЧУК.

В то же время он отметил, что парламент не может работать в условиях, когда Президент своими актами заблокировал его работу, не подписывая принятые законы.

Л.КРАВЧУК при этом напомнил, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины ВР должна работать до принесения присяги новым составом парламента.

“Заблокирован парламент – нужно искать выход”, - сказал Л.КРАВЧУК, добавив: ”Выход один – сам парламент должен принять решение о досрочных выборах”.

По его мнению, парламент должен самоочиститься на выборах. Для этого, считает Л.КРАВЧУК, нужно открыть списки, принять законы, которые не позволят повториться ситуации, как в парламенте 5-го созыва.

Л.КРАВЧУК отметил, что сегодня народ Украины абсолютно не влияет на политические силы, которые избираются в ВР.

Он также отметил, что сегодня идет жестокая борьба оппозиции за возвращение во власть, “хотя они ее уже имели – не справились и потеряли, а не хотят этого признать”.

По словам Л.КРАВЧУКА, сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО поддерживает оппозицию и обеспечивает ее политику соответствующими указами.

Первый Президент также считает, что перед досрочными выборами следует принять: программу эффективного взаимодействия основных институтов государственной власти Президент-парламент-правительство; план защиты ВР, коалиции и оппозиции от экстремистов и радикалов, от произвола кого-либо из должностных лиц; пакет договоренностей о кадровой политике и отделении власти от бизнеса; протокол договоренностей о взаимодействии на международном уровне; концепцию общенационального примирения и другое.