В СИЗО арестованному чиновнику объяснили, что голодать вредно

Бывший первый замминистра юстиции, лидер Украинской социал-демократической партии Евгений Корнийчук 30 декабря прекратил голодовку.

Об этом сообщает пресс-службы Государственной пенитенциарной службы, передают Украинские новости.

30 декабря Корнийчука осмотрел врач Киевского следственного изолятора, а руководство СИЗО провело с ним беседу о вреде для здоровья дальнейшего отказа от употребления пищи.

"По результатам беседы в тот же день Евгений Корнийчук письменно обратился к руководству Киевского следственного изолятора с заявлением об отказе от дальнейшего голодания", - сказано в сообщении.

Состояние здоровья Корнийчука оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось, с 22 декабря Корнийчук голодал в знак протеста против его задержания правоохранительными органами.

30 декабря Печерский районный суд Киева арестовал его до 23 февраля.

22 декабря Генпрокуратура возбудила уголовное дело против него по подозрению в превышении служебных полномочий, что послужило причиной тяжелых последствий.

В августе Корнийчук заявил о возобновлении Генпрокуратурой дела по факту превышения служебных полномочий руководством Министерства юстиции, которое было возбуждено в 2009 году.

В 2009 году его предъявляли обвинение в превышении служебных полномочий в сфере вопросов, связанных с "Нафтогаз Украины" и представлением ее интересов в иностранных судах.

Речь шла о том, нужно ли было проводить конкурсы на закупке юридических услуг.

Украинская правда