Тимошенко не знает, когда очередной допрос

Генеральная прокуратура Украины пока не сообщила, когда лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО должна снова явиться на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после допроса сообщила сама Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не знаю, честно говоря, как они спланируют. Я думаю, они сообщат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что для себя твердо решила, что будет четко действовать по закону, не будет создавать препятствий правоохранителям. «Я знаю, что меня защитит Господь и защитит народ Украины, а то, что они делают, это неправедно и нечестно, и несправедливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что не намерена затягивать процесс ознакомления с материалами уголовного дела. «Я думаю, что нужно просто посмотреть на моем примере, что осталось от украинских судов, и есть ли у них хоть остатки мужества», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.