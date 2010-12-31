Попов: принятый бюджет обеспечит развитие Киева, именно развитие

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ убежден, что принятый бюджет Киева сможет обеспечить развитие столицы в будущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал вчера в сессионном зале Киевсовета, приветствуя депутатов с принятием бюджета и программы социально-экономического развития столицы на 2011 год.

«Вы приняли очень важные решения, которые обеспечат дальнейшее развитие столицы. Я хочу подчеркнуть, именно развитие», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, в будущем году планируется реализовать много инвестиционных проектов, в том числе при поддержке правительства.

«Я предварительно считал, и на сегодняшний день я могу сказать, что около 8 млрд. грн. мы дополнительно получим в результате реализации государственных программ, которые будут иметь отношение к городу Киеву», - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, по его словам, абсолютно реальная уверенность, что Киев привлечет к инвестиционной деятельности активнее бизнес, в том числе иностранных инвесторов.