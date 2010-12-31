Тимошенко: отпразднуем Новый год и возьмемся за настоящую борьбу

31 декабря лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО опять вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом она сообщила журналистам по завершении допроса поздно вечером 30 декабря.

«Завтра я опять должен быть в 11 часов в прокуратуре, меня опять пригласили в Генпрокуратуру, я не знаю, что еще не спросили и не завершили, но я буду ходить на все допросы, потому что мне нечего бояться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вам хочу сказать: бояться мафии не надо - надо ее убирать. Их очень мало, а нас с вами - 46 млн, поэтому - никакого страха", - приводит ее слова РосБизнесКонсалтинг.

"Новый год отпразднуем с вами и возьмемся за настоящую борьбу, за объединение нашего народа, за объединение всех частей нашей Украины - Востока и Запада, Юга и Севера для того, чтобы мы с вами имели возможность быть единым народом перед лицом таких угроз для страны и для жизни каждого человека, которые сегодня проявились с приходом мафии к власти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.