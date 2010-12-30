Последние четыре часа Тимошенко допрашивают без адвоката

Допрос Тимошенко в Генпрокуратуре продолжается более десяти часов, с Киев. 30 декабря. УНИАН. Допрос лидера партии "Батьківщина", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Главном управлении Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел продолжается более десяти часов.

Об этом, как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сказала пресс-секретарь лидера "Батьківщини" Марина СОРОКА.

"Все это время не было перерыва, Юлия ТИМОШЕНКО находится там десять часов без пищи и без воды", - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, допрос после 18:00 проходит без адвоката, который вынужден был покинуть здание Генпрокуратуры по личным причинам.

"Юлия ТИМОШЕНКО подавала несколько представлений, в которых просила сделать перерыв до утра 31 декабря, однако следователь отказался это сделать", - пояснила пресс-секретарь.

Как известно, допрос Ю.ТИМОШЕНКО начался сегодня в 12:00. На входе в здание Генпрокуратуры лидер "Батьківщини" поздравила своих сторонников с Новогодними и Рождественскими праздниками и попросила их, а также журналистов не ждать завершения ее допроса, а идти к семьям и готовиться к празднику. Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что допрос может длиться очень долго, отмечает пресс-служба.