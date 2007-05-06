Как выигрывают и как проигрывают президентские выборы во Франции

Победитель президентских выборов во Франции Николя Саркози выразил уважение своей проигравшей сопернице Сеголен Руаяль.

"Я хочу ей сказать, что я уважаю её и её идеи. Уважать мадам Руаяль - это уважать миллионы французов", - сказал Саркози, выступая перед своими сторонниками в концертном зале Гаво.

"Я горд, что принадлежу Франции и передам эту гордость французам", - добавил он.

Кроме того, Саркози обязался предоставить французам "работу, законность, достоинство".

Он призвал всех французов "объединиться вокруг него".

Проигравшая президентские выборы во Франции кандидат от Социалистической партии Сеголен Руаяль признала свое поражение.

"Я беру на себя ответственность, которую возлагала на себя. Я останусь с вами", - сказал Руаяль, выступая в своем предвыборном штабе в Париже.

Во Франции в воскресенье проходил второй тур выборов главы государства, проводящихся путем прямого тайного голосования. Избиратели делали выбор между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в состоявшемся 22 апреля первом туре голосования - лидером правящего "Союза за народное движение" 52-летним Николя Саркози и представителем соцпартии 53-летней Сеголен Руаяль. Для победы одному из них необходимо получить более 50% поданных голосов избирателей.

На выборах президента Франции победил Николя Саркози, объявил министр внутренних дел Франции Франсуа Баруэн. Выступая на пресс-конференции в министерстве, которое отвечает за организацию выборов и подсчет голосов, он сообщил, что после подсчета 50% бюллетеней Саркози набирает 53,69%, а его соперница Сеголен Руаяль - 46,31% голосов.

"Конечно, эти цифры могут незначительно измениться, но уже сейчас можно объявить, что победу на выборах одержал Саркози", - сказал глава МВД.

РИА "Новости"