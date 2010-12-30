Экс-заместителя министра арестовали
15:41, 30 декабря 2010Политика
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Корнийчук в знак протеста объявил голодовку
|Евгений Корнийчук в сопровождении сотрудников милиции перед началом допроса в Генпрокуратуре
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, таким образом суд удовлетворил представление Генеральной прокуратуры Украины, которая просила избрать для этого бывшего должностного лица именно такую меру пресечения.
Как отметили в пресс-службе партии, в знак протеста против своего задержания Е.КОРНИЙЧУК объявил голодовку.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).
Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря и заключен в Подольский изолятор временного содержания.
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