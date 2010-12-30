Шаг на упреждение: организаторы Налогового майдана сами пришли в милицию

Сегодня несколько организаторов акции протеста против Налогового кодекса добровольно пришли в следственное управление ГУ МВД в г. Киеве, чтобы дать показания в рамках обвинения участников акции в перекрытии улиц и повреждении имущества столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам перед входом в здание главка милиции заявил главный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК.

«Нас не вызывали, мы делаем шаг на упреждение и мы пришли сами, чтобы показать следователям, что мы не скрываемся», - сказал он.

При этом, комментируя обвинение и избрание меры пресечения отдельным участникам мероприятия, А.ДАНИЛЮК отметил: «Единственная цель власти – пересадить организаторов акции для того, чтобы сделать невозможным проведение Майдана-2, который запланирован на 22 января».

Также А.ДАНИЛЮК отбросил обвинения со стороны милиции в том, что участники акции что-то повредили во время ее проведения, в частности, на Майдане Незалежности.

«Мы не считаем, что мы что-то повредили. Палатки на Майдане ставили народные депутаты, и это их имущество», - отметил он, добавив, что преследование участников акции носит сугубо политический характер.

В свою очередь, начальник Центра общественных связей столичной милиции Владимир ПОЛИЩУК сказал, что он проведет этих людей как к следователям, так и, в случае необходимости, к начальнику следственного управления.

Также В.ПОЛИЩУК отметил, что в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по статьям 194 и 293 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз, в частности, относительно соответствия суммы ущерба в 212 тыс. грн., которую установило коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» за повреждение гранитной плитки на Майдане Незалежности в результате установления палаток.

В то же время начальник ЦОС отметил: «Конечно, будут вызывать всех людей, которые были причастны к перекрытию улиц, повреждению имущества, и в случае необходимости и за доказанностью вины отдельных людей и по решению судов им будут избираться меры пресечения».

Как сообщал УНИАН, двум участникам акции протеста предпринимателей на Майдане Незалежности против Налогового кодекса судами избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

Как отметили в киевской милиции, оба задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества) и 293 (грубое групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.