Турчинов думает, что к праздникам Тимошенко не посадят

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко не арестуют в четверг после допроса в Генпрокуратуре.

Такое мнение озвучил первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала.

"Я не думаю, что они пойдут таким беспрецедентным путем", - заявил он.

Как известно, в среду Тимошенко провела в ГПУ 6 часов.

В четверг ее снова вызывают на допрос.

В среду Тимошенко посетила прокуратуру без адвоката.

Турчинов объяснил, это тем, что у адвоката было другое дело в Тернополе и он обращался с просьбой отложить допрос на три дня, но "было отказано".

Украинская правда