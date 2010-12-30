Турчинов думает, что к праздникам Тимошенко не посадят
09:55, 30 декабря 2010Политика
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Сегодня - очередной допрос
Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко не арестуют в четверг после допроса в Генпрокуратуре.
Такое мнение озвучил первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала.
"Я не думаю, что они пойдут таким беспрецедентным путем", - заявил он.
Как известно, в среду Тимошенко провела в ГПУ 6 часов.
В четверг ее снова вызывают на допрос.
В среду Тимошенко посетила прокуратуру без адвоката.
Турчинов объяснил, это тем, что у адвоката было другое дело в Тернополе и он обращался с просьбой отложить допрос на три дня, но "было отказано".
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