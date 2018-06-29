Мир после «Beatles», или Зачем Украине телеканал украинской музыки для вещания на заграницу

Beatles победили гигантскую машину советской пропаганды – хотя в 60-70-х у нее на руках были довольно крупные козыри (от полета в космос до революционного подъема в странах «третьего мира»). И все-таки музыка Beatles оказалась более убедительной.

Почему? Дело в том, что четверо парней из Ливерпуля стали символом новой Британии - послевоенной эпохи «кирпичных университетов» (в противовес традиционным - элитарным), и социальных лифтов, которые раскрыли двери в конце 50-х. Новый уклад жизни требовал новых символов и способов самовыражения - и Beatles стали для него и тем, и другим. Они предложили свою систему отсчета - и победили, поскольку конкуренты были нудные, требовали суровой регламентации жизни и почти не оставляли места для личной свободы.

Хотя эпоха, которая породила Beatles, окончательно сошла на нет к середине семидесятых, легенда о ней вспоминается до сих пор.

Что-то похоже мы наблюдаем и сейчас: «оранжевая революция» превратила (на определенное время) Украину из «какой-то страны на постсоветском пространстве» в «государство Украина» и вынудила мировое сообщество обратить более пристальное внимание на эту часть европейской территории.

Но после пяти лет количество восторженных отзывов об Украине существенно сокращается. Мало того, из-за пропаганду извне Украина превратилась чуть ли не в «инициатора беспорядка».

Теперь руководству Украине придется заново строить имидж страны. А главным достижением Украины должны стать талантливые и творческие люди.

«Мягкая сила» «Когда я слышу слово «культура», я снимаю с предохранителя свой браунинг» - известную фразу национал-социалиста Ганса Йоста (которую зачастую приписывают нацистскому пропагандисту Геббельсу) цитируют как иронический комментарий по поводу позиции человека, который отрицает гуманистическую ценность культуры и ее общественную роль.

И отрицать ее бессмысленно – роль гуманитарной составляющей в продвижении имиджа страны неопровержим: кинофильмы, музыка и т.п. делают больше, чем очередные заявления политиков.

Основой любого гуманитарного влияния является, бесспорно, язык. Прекрасно понимают это обстоятельство, например, в России, которая ведет жесткую борьбу за расширение сферы применения русского языка за рубежом.

В итоге в Украине уже отменен дубляж фильмов на украинском языке, значительно вырос процент русского на радиостанциях, в эфир опять допущены российские телеканалы, выпускные экзамены в школе разрешено сдавать на русском языке (а теперь Москва подталкивает к тому, чтобы и вступительные экзамены в вузы также можно было сдавать «на великом и могучем» ) и т.п.

Главным реципиентом культурного влияния преимущественно является молодежь. Посол России в Украине Михаил Зурабов на форуме «Защита русского языка, культуры и русскоязычного населения в странах СНГ И Балтии» заявил, что мигранты, которые приезжают в любую страну, через определенное время «теряют» следующее поколение. «Мигранты во втором, в третьем поколении уже не говорят на языке родителей. Таким образом, теряют культурные и социокультурные внутрисемейные связи, которые являются чрезвычайно важным фактором, в частности для социальной стабильности в стране, в которой эти семьи проживают», - сказал российский посол и честно призывал российских соотечественников искать пути решения именно этого вопроса.

Для Украины это тем более актуально, поскольку именно молодежь составляет основу последних волн эмиграции. И если для этой молодежи ничего не делать уже сейчас, то через несколько лет можно будет забыть о многочисленной диаспоре во многих зарубежных странах (чем так гордится официальный Киев), которая отождествляет себя именно с Украиной: нынешние объединения украинцев за рубежом рассчитаны совсем на другую возрастную категорию и не всегда отвечают современным реалиям.

Рупор Украины

Главный инструмент в этой работе – телевидение. Некоторые шаги вроде бы радуют: «Euronews» скоро заговорит на украинском языке (правда, работа эта началась еще при «ненавистном помаранчевом режиме»), «Первый национальный» вот-вот должен начать трансляцию на Россию через спутник НТВ+ (подарок Медведева).

Нашлись деньги и на имиджевую программу - на 2010 год МИД выделили 9,2 млн. грн, из которых компания-подрядчик большую часть потратит на создание и показ 3-минутных мини-роликов на ведущих телеканалах - Euronews, CNN и других. Еще один 15-минутный видеофильм должен быть снят для презентации на выставках, конференциях, ярмарках.

Но если быть дальновидным, то ставку в продвижении бренда «Украина» нужно делать на что-то такое, что не будет подвержено политической конъюнктуре и не рассеется как дым после очередных выборов.

Одним из действенных вариантов эффективного продвижения позитивного образа Украины, а также сохранения перспектив существования лобби за рубежом ( в лице диаспоры) мог бы стать современный телеканал, который будет транслировать украинскую музыку на заграницу.

Украинское иновещание было развитым еще со времен СССР. "Поскольку украинская диаспора огромная, то Советский Союз использовал возможности вещания на украинском языке с точки зрения идеологических инструментов", - говорит руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

И неудивительно, что первыми о музыкальном телеканале заговорила именно украинская диаспора. Объединение украинцев России (ОУР) в канун заседания гуманитарного подкомитета Украинско-российской межгосударственной комиссии написало 22 октября письмо министру культуры и туризма Украины Г.Кулиняку, председателю Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Ю.Плаксюку, председателю Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Ю.Богуцкому, а также министру образования и науки Украины Д.Табачнику. Среди других проблем украинская диаспора указала, что у нее существует потребность в телеканале украинской музыки. Так, как это практикуется ведущими державами мира. Например, в Италии есть Italianmusik, в Германии - Viva, во Франции - MCM France, в России - сразу два телеканала, которые транслируют песни исключительно на русском языке, - Ru.tv и MusikBox.ru.

«Украинская музыка - это реальное достояние Украины, неподвластное времени, конъюнктуре и политической ситуации» - слова диаспоры в письме украинским чиновникам, с которыми тяжело не согласиться.

И хотя тему музыкального телеканала для диаспоры подняли украинцы России, нет сомнений, что их инициативу поддержит диаспора и в других странах - США, Канаде, Евросоюзе и т.д.

Интересно, что публичную поддержку такому телеканалу уже выразили государственные чиновники (об искренности их заявлений судить пока не будем). Тот же Табачник заявлял еще в начале года в Москве: «К инициативе создания музыкального канала, который вещал бы на заграницу, я отношусь положительно». При этом он признал, что в силу экономических сложностей и урезания бюджета этот вопрос может решаться только за счет негосударственных средств. «Если кто-то будет его (телеканал - ред.) продвигать», - прибавил министр.

Особенное внимание телеканалу уделяет также посол Украины в России Владимир Ельченко - и даже считает его одним из приоритетов своей деятельности. "Один из имиджевых проектов, которые посольство хочет реализовать в РФ, - открытие музыкально-развлекательного канала для молодежи", - рассказал он на своей первой в должности посла пресс-конференции в Москве.

Дипломат считает, что подобный телеканал существенно помог бы украинской диаспоре. "Нам такой канал жизненно необходим", - подчеркнул Ельченко и добавил: «Спрос на такой продукт есть. А вот канала такого на сегодня нет, есть каналы новостийные, но они не представляют такого интереса для широкого круга публики".

Заинтересованность украинского МИД в украинском музыкальном телеканале понятна – работа с диаспорой лежит в их сфере ответственности. Очевидно также и то, что именно внешнеполитическое ведомство должно поддержать работу по созданию такого ресурса: рекомендовать ему иностранных партнеров, а также продвигать телеканал в местные кабельные сети иностранных государств.

И при этом - не только в регионы, где живут украинцы. Ведь целевая аудитория этого телеканала не только украинцы - этнические рамки для такого проекта с самого начала тесные. Музыка легко преодолеет языковые барьеры. Весь мир прекрасно понимал, о чем в действительности пели Beatles, даже не зная текстов их песен. Это значит, что знание украинского языка не является обязательным для потенциальных зрителей украинского музыкального телеканала.

Кроме того, именно украинская музыка может стать весомой долей позитивного образа страны - наряду со спортом (ЕВРО-2012, Андрей Шевченко, братья Кличко и т.п.). Как, например, Андрей Данилко под «сердючным» соусом подает зрителям веселую и доброжелательную, Олег Скрипка - самобытную, а «Океан Ельзы» - лирическую Украину. Очевидно, что для утверждения позитивного имиджа Украины они сделали больше, чем все «патриотичные политики» и госпрограммы вместе взятые. Яркий пример этого – победа Русланы на Евровидении.

А показать действительно есть что. Невзирая на то, что украиноязычная музыка в самой Украине находится в не очень привлекательном состоянии, талантливых исполнителей и групп сегодня более чем достаточно. Нет также и тени сомнения, что популярностью такой телеканал пользовался бы и внутри страны.

Интересно, что украиноязычные группы наиболее востребованы и популярны именно за рубежом: тот же ОЭ и Скрипка, а также Бумбокс, Гайдамаки или Божичи выступают там чаще, чем в Украине. В России, например, их концерты в известных московских клубах забиты почитателями «под завязку» всегда.

Такая популярность объясняется тем, что в условиях «раскрученного» русскоязычного сегмента, именуемого шоу-бизнесом («два притопа три прихлопа», где господствуют группы вроде «Мобильные блондинки» и «Пающие трусы»), украиноязычный сегмент музыки разительно отличается в лучшую сторону. Из-за более узкого сегмента аудитории (и как следствие – высокой конкуренции) украиноязычные исполнители вынуждены делать действительно качественный музпродукт. И, конечно же, свою позитивную роль играет естественная мелодичность украинского языка.

Мир «после Beatles» существенно отличается от мира до них, и этот опыт может быть заимствован и повторен в новых условиях. Успех украинской музыки обещает Украине множество выигрышей, во всех сферах жизни. Есть и хороший потенциал для его реализации. Нужно лишь предпринять первый шаг. Потом второй и третий...

Дмитрий Сучай, представитель украинского молодежного проекта VECHEERka.RU (Москва)