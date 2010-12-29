Херсонским депутатам сделали замечание и велели выучить Гимн

Председатель Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК обеспокоен тем, что часть депутатов Херсонского областного совета не поют Гимн Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом руководитель области сообщил сегодня в начале пленарного заседания облсовета.

«Я хочу высказать замечание. В начале наших сессий (облсовета - УНИАН) всегда играет Гимн Украины. Чтобы мы чувствовали гордость и ответственность. Но я заметил, что некоторые депутаты молча слушают гимн, не открывая рта. Возможно, они не помнят его слов», - сказал Н.КОСТЯК.

По словам Н.КОСТЯКА, он считает правильным, когда депутаты областного представительского органа поют гимн перед началом своих сессий.

Мнение председателя ОГА поддержал и председатель облсовета Виктор ПЕЛИХ, который сообщил, что аппарат облсовета специально напечатает всем депутатам областного совета VI созыва текст Гимна Украины, «чтобы они все знали его полностью, а не лишь первые слова».

Депутаты облсовета восприняли замечание областного руководства молча.

В составе Херсонского областного совета 84 депутата. Все пленарные заседания (сессии) представительского органа согласно регламенту начинаются гимнами Украины и Херсонской области.