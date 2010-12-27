Яценюк придумал новогодний подарок Путину

Народный депутат Украины, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к украинским бизнесменам с предложением собрать средства, чтобы открыть новую украинскую библиотеку в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта Змін”.

«Я обращаюсь к бизнесменам, чтобы собрать средства и открыть украинскую библиотеку в Москве на средства частных украинских инвесторов, на средства украинцев», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Также в сообщении говорится, что первые издания для этой библиотеки А.ЯЦЕНЮК уже приобрел в киевском книжном магазине, в частности, «Украинская диаспора в России» Виктора ИДЗЁ и «Украина-Россия» Ивана ДИЯКА.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК подарит премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ книги по истории, в которых описана выдающаяся роль Украины во Второй мировой войне (УНИАН:, 16 декабря В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза).

В пресс-службе “Фронта Змін” сообщили, что сегодня во время посещения одного из киевских книжных магазинов А.ЯЦЕНЮК приобрел несколько книжек на эту тему. «Я решил сделать новогодний подарок премьер-министру России господину ПУТИНУ, чтобы он получил более широкие знания о роли и месте Украины во Второй мировой войне”, - отметил А.ЯЦЕНЮК. “Это еще издание времен Советского Союза: «История Украинской ССР», «Большая Советская Энциклопедия», где во втором томе очень четко еще советские историки написали о том, что Вторая мировая война никогда бы не была выиграна, если бы не было Украины. Украины именно как победительницы во Второй мировой войне», - отметил он. А.ЯЦЕНЮК зачитал цитату из Большой Советской Энциклопедии: «4,5 миллионов воинов-украинцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, около 2,5 миллионов из их были награждены орденами и медалями».

А.ЯЦЕНЮК также подарит главе российского правительства диск с киноэпопеей «Освобождение», снятой в советское время, где также доказывается, что “Украина является одной из основных стран-победительниц во Второй мировой войне».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». В список также попало издание «Национальная безопасность Украины» и др.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека была опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке прошел второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.