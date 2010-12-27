Колесниченко прокомментировал задержание Луценко

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что работа Юрия ЛУЦЕНКО на посту главы Министерства внутренних дел получит справедливую и объективную оценку.

Об этом говорится в его комментарии по поводу задержания Ю.ЛУЦЕНКО, сообщается на сайте Партии регионов.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, “когда в стране, где хозяйничали люди, далекие от понимания, как и что следует делать для общего блага, к власти приходят другие - с четким пониманием тактики и стратегии действий, а главное - желанием навести порядок, казалось бы, вчерашние неумехи должны радоваться, что их работу таки сделают…”.

Говоря о деятельности прежней власти, В.КОЛЕСНИЧЕНКО выразил мнение, что «некоторые члены прежней «уникальной команды» если в чем и преуспели, так это в решении собственных меркантильных задач. Не имеющих, разумеется, ничего общего с государственными интересами и радением о народном благе».

«Экс-глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО - из их числа. Может быть, его работа запомнилась эффективными действиями на ниве борьбы с преступностью в различных сферах нашей жизни? Или уверенными шагами правоохранительной системы государства в направлении лучших европейских и мировых стандартов», - отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, запомнилось совсем другое. «Вызовы на допросы с экранов телевизоров, пьяный дебош во Франкфурте, нечистоплотность в расходовании бюджетных средств и использовании служебного положения и многое другое», - сказал «регионал».

Теперь, по его словам, «когда нынешняя власть воплощает в жизнь, в общем-то, правильные лозунги своих предшественников, в том числе «Закон – один для всех!», ЛУЦЕНКО неприятно удивлен, считая себя несправедливо обиженным и вопя о «политических репрессиях».

Вместе с тем В.КОЛЕСНИЧЕНКО уверен, что «правоохранительные органы будут руководствоваться в разбирательстве «художеств» ЛУЦЕНКО исключительно документально подтвержденными фактами. И без какого-либо политического подтекста».