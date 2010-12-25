Янукович заменил главу Государственной налоговой службы

Указы - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ. В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter