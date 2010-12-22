Королевская назвала Топ-5 мыльных пузырей уходящего года

2010 год, как и все прошедшее десятилетие, оказался годом мыльных пузырей. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на итоговой пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, подводя итоги года, глава парламентского комитета выделила Топ-5 мыльных пузырей.

Первый. Борьба с бедностью обернулась борьбой с бедными. «Из-за роста цен на продукты питания и коммунальные тарифы в уходящем году каждый украинец стал беднее на 24%. В результате действий власти, в Украине растет количество безработных. При этом еще три миллиона представителей малого бизнеса могут оказаться на улице в любой момент. В стране действуют социальные стандарты первобытного века - украинцы продолжают жить по потребительской корзине, которая была утверждена еще в 2001 году. И пересматривать устаревшие стандарты власть не торопится. В итоге, борьба с бедностью обернулась борьбой с бедными», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Второй. Обещанные реформы превратились в экономические эксперименты над людьми. «В начале года страна получила шанс провести реформы. К концу года стало очевидно, что реформы превратились в эксперименты над людьми и экономикой, - отметила глава комитета Верховной Рады. - Первый эксперимент перенесли предприниматели вследствие попыток принять драконовский Налоговый кодекс. Второй эксперимент – это жесточайшая пенсионная реформа, проект которой передан в Верховную Раду. Третий эксперимент, которого ожидает вся страна – это Жилищный кодекс, после которого многие могут остаться без крыши над головой».

Третий. Вместо экономической независимости страны - экономическое рабство. По данным Н.КОРОЛЕВСКОЙ, общий прямой и гарантированный долг за 2010 год увеличился на 28,6%, и почти достиг 40% ВВП. «Такого госдолга у нас не было последних 7 лет. К сожалению, беспрецедентный рост и неэффективное использование заемных средств ведет не к росту экономики, а к экономическому рабству», - заявила народный депутат.

Четвертый. Обещанные налоговые каникулы обернулись коррупционным налогом. «2010 год – это год роста коррупции. Передел власти, экономические эксперименты и тотальное игнорирование законодательства со стороны чиновников привело к росту «коррупционных платежей» и теневого сектора экономики. В уходящем году взятки давали около 34% всех граждан страны. Это больше, чем во всех остальных странах СНГ», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Пятый. Вместо «Украины для людей» строится «Украина для бюрократов». По мнению главы парламентского комитета, в Украине происходит усиление административного давления на бизнес. «Превышение полномочий чиновниками, представителями контролирующих органов принимает массовый характер. Тысячами открываются уголовные дела против предпринимателей. Государством преследуются участники «предпринимательского Майдана». В результате, уже сегодня мы наблюдаем отток частных инвестиций из Украины, даже по сравнению с кризисным 2009 годом. Только за ноябрь количество безработных увеличилось на 47 тысяч – в основном, за счет единоналожников, которые массово сдают свои патенты», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.