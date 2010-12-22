В ПР позитивно оценивают, что ГПУ дает оценку “всем фактам бесчинств в ВР”

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает позитивным тот факт, что Генеральная прокуратура Украины дает оценку всем последним событиям в Верховной Раде, а не выделяет какой-то отдельный эпизод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

По словам А.ЕФРЕМОВА, информация заместителя генерального прокурора Евгения БЛАЖИВСКОГО была достаточно четкой и в полной мере отвечала действующему законодательству.

По его словам, вполне понятно, что представитель ГПУ не мог рассказать все подробности расследования уголовных дел по фактам инцидентов в Верховной Раде, поскольку не всегда имеет на это право.

«Давать оценку информации – плохая или хорошая – это не тот случай, но стало понятно, каким образом прокуратура будет действовать в дальнейшем», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, на протяжении нескольких лет подряд в Верховной Раде происходили разные инциденты.

«И положительно то, что прокуратура дает оценку по всей совокупности фактов и не подвергает ревизии отдельные факты», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он назвал неконструктивной позицию депутатов от фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС относительно их требований предоставить информацию только по результатам событий в ВР 16 декабря.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что после драки в ВР 27 апреля во время ратификации харьковских соглашений, он уговаривал своих коллег не поднимать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности из тех представителей оппозиции, которые были к этому причастны.

«Если сейчас ситуация меняется, то я должен дать ответ своим коллегам на вопрос, почему мы тогда поступили именно так», - сказал он.

При этом, добавил А.ЕФРЕМОВ, оппозиция сегодня настаивает на возбуждении дел против депутатов, хотя сама их избегала.