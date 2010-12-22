Тимошенко пришла в ГПУ, и говорит, что готова к любым действиям власти

Лидер “Батьківщини”, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в который пришла на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, ее вызвали по тому же делу, то есть об использовании средств, полученных Украиной согласно Киотскому протоколу.

Комментируя это дело, лидер «Батьківщини» отметила, что сегодня является вполне очевидным, что «для Президента страны выплата пенсий – это уже преступление».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление по поводу того, как сегодня принимаются законы и как они унижают людей. «Мне просто жаль, что сегодня так унижают людей, принимая законы, не имеющие ничего общего с реформами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, заметив, что такую ситуацию можно изменить, лишь изменив власть.

В то же время, на один из вопросов, который касался возможного изменения для нее меры пресечения, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Если сегодня пытаются посадить за выплату пенсий, то у меня есть полная психологическая готовность ко всем действиям власти. Я думаю, что сегодня всех политиков, которые имеют смелость говорить о том, что сегодня делает власть, их всех вызывают (в правоохранительные органы – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.