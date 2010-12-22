Пшонка отправил во ВР своего заместителя: оппозиция возмущена

В Верховной Раде Украины с информацией относительно оценки последних конфликтных событий в парламенте выступает заместитель генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, когда председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил его выступление, в зале со стороны оппозиции послышались возгласы: «Где генеральный прокурор?».

В ответ председатель ВР отметил, что «в соответствии с решением парламента с информацией должна была выступить Генеральная прокуратура”, то есть не предусматривалось конкретно выступление генпрокурора Виктора ПШОНКИ.

На недовольные возгласы депутатов из фракции «БЮТ-Батьківщина» В.ЛИТВИН ответил: «Нужно было прийти в сессионный зал и отстаивать свою точку зрения».

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал через двери президиума, через которые входят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщини” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых депутатов из фракции “БЮТ-Батьківщина” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала “скорая помощь”.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки по событиям 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).