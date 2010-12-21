Янукович назначил новых глав Львовской и Тернопольской ОГА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил новых глав Львовской и Тернопольской областных государственных администраций.

Об этом идет речь в указах В.ЯНУКОВИЧА от 21 декабря, обнародованных на сайте главы государства.

В частности, Президент назначил Михаила ЦЫМБАЛЮКА главой Львовской ОГА, освободив от этой должности Василия ГОРБАЛЯ.

Также глава государства назначил Валентина ХОПТЯНА главой Тернопольской ОГА, освободив от этой должности М.ЦЫМБАЛЮКА.

До назначения губернатором В.ХОПТЯН работал главой Подволочисской районной государственной администрации Тернопольской области.