Пресс-конференция о начале строительства спорткомплексов по всей Украине

В пятницу, 24 декабря, в 14:00 в Киеве состоится пресс-конференция на тему: «Украинская надежда на Олимпийских играх в Лондоне: начинается строительство новых спортивных комплексов во всех областях Украины». Участники пресс-конференции: 1. Анатолий Домашенко, заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

2. Эльбрус Тедеев, президент Федерации вольной борьбы Украины, Олимпийский чемпион, народный депутат Украины.

3. Игорь Гайдамак, первый вице-президент Федерации бокса Украины, вице-президент Европейской федерации бокса, заслуженный тренер Украины.

4. Галина Герега, соучредитель компании «Эпицентр К», депутат Киевского городского совета.

5. Петр Михайлишин, генеральный директор компании «Эпицентр К».

6. Борис Лобко, генеральный менеджер по спорту компании «Эпицентр К», заслуженный тренер Украины.

7. Василий Федоришин, заслуженный мастер спорта, серебряный призер XIX Олимпийских игр в Пекине по вольной борьбе.

8. Артем Иванов, мастер спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике, серебряный призер Чемпионата мира по тяжелой атлетике.

9. Александр Усик, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион Европы, бронзовый призер Чемпионата мира, победитель Кубка мира 2009 года, победитель Кубка Европы 2010 года.

Кроме того, в пресс-конференции примут участие 17 лучших спортсменов Украины в силовых видах спорта, которые будут награждены премиями.

Место проведения: самый большой в мире строительно-хозяйственный гипермаркет «Эпицентр К» (55 тыс. кв. м), ул. Берковецкая, 6.

От ст. м. “Житомирская” для журналистов будет организован автобус – отъезд в 13:15. При себе необходимо иметь редакционное удостоверение.