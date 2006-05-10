Официальное открытие Второй Киевской международной книжной выставки-ярмарки

18:51, 10 мая 2006
Политика
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Состоится официальное открытие Второй Киевской международной книжной выставки-ярмарки.  Организаторы - Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, ООО «ЭКСПО 2000 Украина», ЗАО «Международный выставочный центр». Соорганизаторы - Министерство культуры и туризма Украины, Министерство образования и науки Украины. В церемонии открытия примут участие - вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, министр культуры и туризма Украины Игорь Лиховой, министр образования и науки Украины Станислав Николаенко, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Иван Чиж. По завершении церемонии открытия  начнется пресс-конференция организаторов и участников выставки. 

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