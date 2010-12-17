Прокуратура: уголовное дело с выборами ректора ДонНУ не связано

В настоящее время в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре пояснили, что 9 декабря на основании заявления от действующего руководства ДонНУ и материалов проверки Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления МВД Украины в Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупных размерах и служебного подлога должностными лицами вуза. Дело возбуждено по ч.5 ст.191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ч.2 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного следствия поручено прокуратуре Донецка. По делу проводятся следственные действия.

В настоящее время выявлены факты хищения денежных средств, устанавливаются причастные к нему должностные лица.

Кроме того, в ходе расследования назначена дополнительная ревизия, которую проводят работники Контрольно-ревизионного управления. Необходимость данной проверки обусловлена тем, что университет финансируется денежными средствами, поступающими из государственного бюджета.

В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что методика проведения следственных действий (выемки документации, обысков, допросов и т.д.) и их количество зависит от избранной следователем тактики проведения досудебного следствия. Необходимость данных действий обусловлена стремлением обеспечить полноту сбора доказательств. Следователь действует как самостоятельное процессуальное лицо и вправе сам определять порядок проведения следственных действий. Только следователь уполномочен определять круг лиц, присутствующих при проведении следственного действия.

«Пресс-служба прокуратуры области подчеркивает, что за проверяемый период ни один из кандидатов на пост ректора ДонНУ не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности вуза и просит не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета», - говорится в сообщении.

В то же время, работники ДонНУ заявили корреспонденту УНИАН, что считают факт возбуждения данного уголовного дела напрямую связанным с выборами ректора университета, так как супруга избранного ректора Юрия ЛЫСЕНКО Татьяна ЛЕВ занимает должность проректора университета. Ранее она была освобождена от должности приказом и.о. ректора Петром ЕГОРОВЫМ, но судом восстановлена в должности.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала для утверждения Министерством образования и науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза Ю.ЛЫСЕНКО.

15 декабря милиция провела обыск в квартире Ю.ЛЫСЕНКО. Обыски ряда должностных лиц университета, работавших ранее при ректоре Владимире ШЕВЧЕНКО, продолжаются.