Судья Станик попала в ”юридическую коллизию”

Увольняя судью КС Станик, Президент действовал в рамках своих полномочий - Полуденный

Киев. 1 мая. УНИАН. Увольняя судью Конституционного суда Сюзанну СТАНИК, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО действовал в рамках своих полномочий, юридические основания для этого есть.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Президента Николай ПОЛУДЕННЫЙ.

Он отметил, что согласно п.22 ч.1 ст. 106 Конституции, Президент имеет право назначать и увольнять 6 судей КС. Согласно этой норме, Президент имеет право уволить этих судей без голосования в парламенте. Он напомнил, что после внесения изменений в Конституцию, в соответствующую норму было добавлено "и увольняет".

Но при этом Н.ПОЛУДЕННЫЙ отметил, что согласно закону "О Конституционном Суде", судей КС увольняет ВР. В связи с этим, в данном вопросе существует юридическая коллизия: т.к. в ст. 126 Конституции четко указано, что эта часть судей назначается и увольняется тем органом, который эту часть назначил.

Н.ПОЛУДЕННЫЙ в числе причин увольнения С.СТАНИК назвал нарушение присяги судьи. Он отметил, что в обязанности судей входит необходимость следовать Конституции и законам, не разглашать тайну совещательной комнаты и не совершать поступков, которые могут вызвать вопрос о легитимности решения суда. В связи с этим, у Президента есть "масса оснований для подписания таких указов (об увольнении судей КС)", сказал советник Президента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим указом № 370/2007 от 1 мая “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункту 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

30 апреля Президент своим указом освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда с такой же формулировкой - "в связи с нарушением присяги".