Фальсификации на местных выборах: исполнители наказаны, заказчики...

В Украине появились первые наказанные за нарушение избирательного законодательства во время местных выборов. Впрочем, по мнению экспертов, проблема в том, что наказали исполнителей, а заказчики вышли сухими из воды.

В Черновицкой области, согласно судебному приговору, наказаны три человека. Одна женщина, будучи членом комиссии, умышленно подделала подписи избирателей и получила бюллетени для голосования. Другие двое – частный предприниматель и студент – в пользу одного из кандидатов в городской совет покупали голоса студентов за 50 гривен. Виновные осуждены до двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на один год.

В комментарии Deutsche Welleпредставитель гражданской сети „Опора” Андрей Дутчак такое мягкое наказание объяснил тем, что судьи понимали, что перед ними не заказчики фальсификации, а лишь исполнители. Такого же мнения придерживается и председатель КИУ Украины Александр Черненко: «К сожалению, у нас на выборах страдают в основном «стрелочники», а заказчики решают вопрос на высоком уровне. Это негативная тенденция». Исполнителя установить не сложно, говорит Черненко, а вот провести следственные действия и выйти на заказчика никто не хочет.

Вряд ли эти одиночные приговоры станут сдерживающим фактором для нарушителей в будущем, считают эксперты. Они убеждены, что волна страха перед «буквой избирательного закона» уже спала. После выборов 2004 года было возбуждено свыше тысячи уголовных дел, были вынесены сотни приговоров, сравнивает Черненко. Общественные организации даже сделали видеоролики, где на примере наказанных предостерегали потенциальных нарушителей от искушения. Тогда это сработало, отмечает председатель КИУ, и выборы 2006-2007 годов прошли демократически. Впрочем, после недавних местных выборов, говорит Черненко, у многих фальсификаторов возникло чувство безнаказанности.