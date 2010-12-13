Москва готовится к беспорядкам: закрыли Манежную площадь и ТЦ

Сотрудники милиции просят москвичей и гостей столицы покинуть Манежную площадь и заявляют, что она закрыта, передают РИА Новости.

Милиционеры по громкоговорителю объявили, что площадь закрыта по техническим причинам. Находившиеся на площади люди спускаются в метро на станции "Охотный ряд", а также идут в сторону станции "Площадь революции". Как передает корреспондент РИА Новости, на площади находилось около тысячи человек, большинство из которых покинули ранее закрывшийся торговый центр "Охотный ряд". Около получаса назад администрация центра "Охотный ряд" по громкой связи сообщила о досрочном закрытии магазинов и попросила посетителей покинуть центр по техническим причинам. В настоящее время на Манежную площадь, где находится торговый центр, стянуты бойцы ОМОНа из-за возможной стычки. Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что в милицию поступила оперативная информация, что "в 18.00 группа молодежи - болельщики одного из футбольных клубов - намерены встретиться с выходцами с Кавказа для выяснений отношений".

Ранее представитель ГУВД по Москве сообщил РИА Новости, что руководство московской милиции советует гражданам не участвовать в несанкционированных акциях в Москве.

Несколько тысяч молодых людей собрались 11 декабря на Манежной площади в Москве на несанкционированный митинг, чтобы почтить память погибшего в драке 6 декабря фаната ФК "Спартак"Егора Свиридова. В ходе акции начались беспорядки - толпа прорвала кордон милиции, были избиты несколько выходцев с Кавказа. Как считают в правоохранительных органах, беспорядки спровоцировали националисты, вышедшие на несанкционированную акцию вместе с футбольными болельщиками. В результате беспорядков, по данным властей Москвы, пострадали 32 человека, семеро остаются в больницах.